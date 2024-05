Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 119,90 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 119,90 EUR ab. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 119,65 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 557.935 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 11,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,83 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,09 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,40 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024. Es stand ein EPS von 6,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 8,40 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 75,46 Mrd. EUR im Vergleich zu 76,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 29,90 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.



