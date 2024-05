Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 120,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 120,40 EUR. Bei 120,20 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 47.521 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 133,42 EUR markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 9,76 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 18,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,09 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,40 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,40 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,97 Prozent auf 75,46 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 29,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen

Handel in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone