Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 16.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 146,74 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 146,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 146,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.978 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.06.2021 auf bis zu 228,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 35,71 Prozent zulegen. Bei 131,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 11,76 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 220,87 EUR.

Am 04.05.2022 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 62.742,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 62.376,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 27.07.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 33,84 EUR im Jahr 2023 aus.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com