Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 89,22 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 89,22 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 89,24 EUR. Mit einem Wert von 89,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 35.574 Aktien.

Bei 114,20 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,00 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2024 mit 6,36 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,26 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 113,80 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025. Das EPS wurde auf 3,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,52 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 77,56 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,78 Prozent gesteigert.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 25.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 20,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

