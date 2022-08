Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag nahe Vortagesniveau

Bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 150,14 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 151,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 149,46 EUR. Bei 150,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 140.193 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 208,35 EUR erreichte der Titel am 27.10.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 27,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,54 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 211,47 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,70 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.543,00 EUR – ein Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 67.293,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 27.10.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 26.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 34,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

