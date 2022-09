Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 146,30 EUR. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 144,70 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 835.552 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2021 bei 208,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,56 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 21,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 211,47 EUR.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,70 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 69.543,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67.293,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 34,44 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie im Minus: Ex-VW-Chef Winterkorn wird vorerst nicht beim großen Diesel-Prozess erscheinen - Neue AUDI-Aufsichtsratsspitze

Daimler Truck kritisiert Energiebürokratie des Bundes - Daimler Truck-Aktie im Plus

VW-Aktie nach HSBC-Studie im Minus - Neue Posten im Markenvorstand

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om