Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Montagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 107,44 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 107,44 EUR. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 106,92 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86.238 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 144,98 EUR markierte der Titel am 15.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,94 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 104,48 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,76 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 154,27 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 6,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,42 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80.059,00 EUR im Vergleich zu 69.543,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 25.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 30,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

