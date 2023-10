Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Montagnachmittag fester

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 108,84 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 108,84 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 108,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 203.500 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,20 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.09.2023 (104,48 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 4,01 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 154,27 EUR.

Am 27.07.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 80.059,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 69.543,00 EUR umsetzen können.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 25.10.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 30,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

