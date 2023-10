Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag im Plus

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 108,38 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 108,38 EUR. Bei 108,46 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 107,68 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.426 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2022 auf bis zu 144,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.09.2023 bei 104,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 3,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 154,27 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,42 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 80.059,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 25.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 30,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

