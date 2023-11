Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 109,36 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 109,36 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 109,16 EUR aus. Bei 109,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 16.556 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 143,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2022). Mit einem Zuwachs von 30,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 97,83 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 10,54 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 143,40 EUR.

Am 26.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 7,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 78.845,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.712,00 EUR umgesetzt.

Am 12.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 30,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

