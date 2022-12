Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 04:22 Uhr 0,7 Prozent. Bei 136,30 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 133,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.395.883 Stück gehandelt.

Am 19.01.2022 markierte das Papier bei 195,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 31,06 Prozent wieder erreichen. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,56 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 11,58 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,36 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 vor. Es stand ein EPS von 3,90 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,51 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 70.712,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 56.931,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 14.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 33,11 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

