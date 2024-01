Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 109,88 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 109,88 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 109,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 90.062 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,90 EUR an.

Am 26.10.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 78.845,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 70.712,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 13.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 29,93 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

