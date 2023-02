Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Freitagmittag kaum Ausschläge

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 12:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 131,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 131,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 129,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 301.708 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 193,36 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 32,25 Prozent zulegen. Bei 112,84 EUR fiel das Papier am 22.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 16,09 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 172,31 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,74 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70.712,00 EUR – ein Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 14.03.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 31,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

