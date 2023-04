Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,1 Prozent auf 127,88 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 129,00 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 128,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 274.691 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,86 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,50 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 112,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 169,42 EUR aus.

Am 14.03.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 8,62 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56.931,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.235,00 EUR ausgewiesen.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q1 2023 wird am 04.05.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 01.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 31,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

