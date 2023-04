Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz wird am Montagnachmittag ausgebremst

Um 15:52 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 126,62 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,20 EUR aus. Bei 128,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 533.223 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 160,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 21,29 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 22.12.2022 Kursverluste bis auf 112,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 12,21 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 169,42 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 14.03.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 76.235,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 04.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 31,00 EUR fest.

