Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag stärker

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 121,30 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 121,30 EUR nach oben. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 121,60 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,00 EUR. Zuletzt wechselten 396.497 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,42 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 9,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,35 Prozent.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 143,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 13.03.2024 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 8,62 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,36 Prozent auf 87.182,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76.235,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,29 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Neutral von JP Morgan Chase & Co. für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein