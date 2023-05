Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Mittwochmittag ab

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 116,16 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 115,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 343.380 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 160,86 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 38,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (112,84 EUR). Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 2,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 164,73 EUR aus.

Am 04.05.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 11,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 76.198,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 62.742,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 25.07.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 31,44 EUR je Aktie aus.

