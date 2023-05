Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag ins Minus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 115,46 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 115,08 EUR. Bei 116,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 101.280 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2022 markierte das Papier bei 160,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 164,73 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,23 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 76.198,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.742,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,45 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Am 25.07.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 31,44 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

