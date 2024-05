Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag billiger

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 120,05 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 120,05 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 119,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 120,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 151.943 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 133,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,14 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 18,51 Prozent Luft nach unten.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,07 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 142,40 EUR an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 6,52 EUR gegenüber 8,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 29,77 EUR je Aktie aus.

