Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag im Aufwind

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 120,75 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 120,75 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 120,80 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.343 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,07 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,40 EUR aus.

Am 30.04.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 6,52 EUR gegenüber 8,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 29,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

