Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Mittag ab

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 122,14 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 122,14 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 121,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 163.037 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2022 markierte das Papier bei 153,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 7,61 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 160,36 EUR.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 8,37 EUR gegenüber 11,23 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.198,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 62.742,00 EUR eingefahren.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 32,17 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

