Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Mittwochmittag ab

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 149,20 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 149,10 EUR. Bei 150,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143.374 Stück gehandelt.

Am 27.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 208,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 28,39 Prozent zulegen. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 23,76 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 211,47 EUR.

Am 28.07.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.543,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 67.293,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.10.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 26.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 34,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

