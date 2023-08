Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 115,18 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 115,18 EUR. Bei 115,46 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 114,92 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 115,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57.235 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 153,74 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,48 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2022). Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 2,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 157,27 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.059,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 69.543,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 25.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 31,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

