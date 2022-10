Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Mittag Boden gut

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 127,94 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 127,98 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 126,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 434.758 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 208,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2021). Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 38,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 120,56 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,12 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 203,93 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.543,00 EUR im Vergleich zu 67.293,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 34,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

