Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 107,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 107,78 EUR. Bei 107,08 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 107,92 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 326.062 Aktien.

Am 15.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,98 EUR an. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 25,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.09.2023 (104,48 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 154,27 EUR.

Am 27.07.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 80.059,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,12 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.10.2024 werfen.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 30,67 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie freundlich: Volkswagen-Produktion in Zwickau und Dresden läuft wieder im Normalbetrieb

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit Kursplus

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen