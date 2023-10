Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 108,04 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 108,04 EUR nach. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 107,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.526 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 15.11.2022 markierte das Papier bei 144,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 25,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 104,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,30 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 154,27 EUR an.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 6,48 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,42 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 80.059,00 EUR umgesetzt, gegenüber 69.543,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 25.10.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 30,67 EUR je Aktie belaufen.

