Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Mittag stärker

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 137,94 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 139,62 EUR. Bei 138,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 225.719 Stück gehandelt.

Am 19.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 195,14 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 29,31 Prozent niedriger. Bei 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 14,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 197,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,90 EUR gegenüber 5,51 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 70.712,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 33,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

