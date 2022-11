Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag im Plus

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 137,94 EUR zu. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 139,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 138,12 EUR. Bisher wurden heute 463.601 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 19.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 195,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 29,31 Prozent zulegen. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,56 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 197,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 28.10.2022 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 5,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70.712,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2023 erfolgen. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 33,28 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

