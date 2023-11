Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 108,60 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 109,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 489.846 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 24,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (97,83 EUR). Mit Abgaben von 9,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,60 EUR aus.

Am 26.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 78.845,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 30,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

