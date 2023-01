Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,1 Prozent auf 125,42 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 125,60 EUR. Bei 125,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 24.773 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 195,14 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,73 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 112,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 11,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 176,77 EUR.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70.712,00 EUR umgesetzt, gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 14.03.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 12.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 29,69 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Ford-Aktie sinkt: Ford will größere Unabhängigkeit von VW-Technologie bei E-Autos erreichen

Volkswagen-Aktie höher: Musterprozess zur VW-Dieselaffäre bleibt zäh - Kleinere E-Modelle für China geplant

Porsche-Aktie gibt ab: Fremde Infotainment-Systeme können integriert werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com