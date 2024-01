Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Donnerstagmittag an

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 108,88 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 108,88 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 108,96 EUR. Bei 108,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 149.617 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 143,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 31,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,90 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 78.845,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 70.712,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,93 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

