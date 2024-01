Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 108,24 EUR ab.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 108,24 EUR ab. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 108,12 EUR nach. Bei 108,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.679 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,30 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 137,90 EUR.

Am 26.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 78.845,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 70.712,00 EUR eingefahren.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 18.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 29,93 EUR im Jahr 2023 aus.

