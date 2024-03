Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagnachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 114,90 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 114,90 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 114,60 EUR. Bisher wurden heute 448.494 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Bei 133,42 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 16,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (97,83 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,01 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 8,76 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,10 EUR an.

Am 13.03.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 9,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,62 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 87.182,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76.235,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 31,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer