Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag gefragt

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 114,64 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 114,64 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 114,78 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.442 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 133,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 16,38 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,83 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,66 Prozent.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,01 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,10 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 87.182,00 EUR – ein Plus von 14,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 76.235,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 31,05 EUR fest.

