Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Dienstagmittag fester

Um 11:48 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 127,20 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 127,54 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 111.367 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 160,86 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,93 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 169,42 EUR.

Am 14.03.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,62 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,74 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.235,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 präsentieren. Am 01.05.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

