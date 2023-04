Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteidigt Stellung am Nachmittag

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 126,94 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 127,54 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 126,46 EUR. Bei 127,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 241.839 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2022 bei 160,86 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,09 Prozent hinzugewinnen. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 169,42 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,62 EUR, nach 4,74 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 76.235,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,91 Prozent gesteigert.

Am 04.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 01.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 30,91 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

