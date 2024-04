Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 121,60 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 121,60 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 123,20 EUR aus. Bei 121,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 330.652 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 8,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2022 8,76 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,01 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 143,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 9,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 8,62 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 87.182,00 EUR – ein Plus von 14,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 76.235,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 31,18 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

