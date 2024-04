Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Vormittag nordwärts

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 121,65 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 121,65 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 122,00 EUR. Mit einem Wert von 121,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 19.345 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 133,42 EUR markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (97,83 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,58 Prozent.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 8,76 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,01 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 143,00 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 13.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 9,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,62 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,36 Prozent auf 87.182,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76.235,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 31,18 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

