Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Um 18.05.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 146,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 147,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 146,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 408.054 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 245,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 40,22 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 131,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 11,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 225,53 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 04.05.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 62.742,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 27.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 33,79 EUR fest.

