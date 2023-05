Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Donnerstagnachmittag zu

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 119,52 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 120,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 744.653 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 160,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 34,59 Prozent zulegen. Am 22.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,59 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 164,73 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.198,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 62.742,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 31,30 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie schwächelt: Ab 2025 sollen E-Autos Volkswagen so viele Einnahmen wie Verbrenner einbringen

Ex-AUDI-Chef Stadler legt Geständnis ab - VW-Aktie verliert

Moskau erlaubt Verkauf von VW-Werk in Russland für 125 Millionen Euro - VW-Aktie verliert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com