Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag auf grünem Terrain

Um 18.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 136,36 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 136,36 EUR. Bei 133,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 305.402 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 213,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.07.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 36,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,11 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 217,53 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 04.05.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 62.742,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 27.07.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 33,12 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

