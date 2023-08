Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 113,58 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 113,58 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 113,10 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,98 EUR. Bisher wurden heute 458.574 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,74 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2022. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 35,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,84 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 157,18 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80.059,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.10.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 31,94 EUR je Aktie aus.

