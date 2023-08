Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 114,22 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 114,22 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 113,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 43.750 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,74 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2022. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 25,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,21 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 157,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023. Es stand ein EPS von 6,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,42 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 80.059,00 EUR umgesetzt, gegenüber 69.543,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 25.10.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 31,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

