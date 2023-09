Volkswagen (VW) vz Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 107,20 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 107,20 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 107,04 EUR nach. Bei 109,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 365.470 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Bei 150,66 EUR erreichte der Titel am 21.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 40,54 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 104,48 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 151,09 EUR an.

Am 27.07.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,42 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80.059,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 25.10.2024.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 31,18 EUR je Aktie.

