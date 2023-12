Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Nachmittag auf rotes Terrain

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 114,96 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 114,96 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 113,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 115,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 389.461 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,20 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,83 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 14,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 137,90 EUR.

Am 26.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,76 EUR, nach 3,36 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 78.845,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.712,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 12.03.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 29,96 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

