Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit roter Tendenz

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 123,40 EUR abwärts. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 122,34 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 733.259 Stück.

Am 19.01.2022 markierte das Papier bei 195,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.12.2022 Kursverluste bis auf 112,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 9,36 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 176,77 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 28.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,74 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70.712,00 EUR umgesetzt, gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 29,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com