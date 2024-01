Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 107,80 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 107,80 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 107,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,06 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 181.585 Aktien.

Am 03.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,84 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,83 EUR am 26.10.2023. Mit einem Kursverlust von 9,25 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,90 EUR an.

Am 26.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 78.845,00 EUR umgesetzt, gegenüber 70.712,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 29,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

