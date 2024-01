Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 106,84 EUR ab.

Um 15:51 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 106,84 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 106,74 EUR. Mit einem Wert von 108,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 380.875 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 25,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,83 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,90 EUR an.

Am 26.10.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 7,76 EUR gegenüber 3,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70.712,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 78.845,00 EUR ausgewiesen.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 18.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 29,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

