Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tritt am Montagmittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 119,60 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 119,60 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 120,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 119,28 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 119,72 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 150.865 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,20 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,73 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 18,20 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,87 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 8,76 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,50 EUR an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,76 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 78.845,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

