Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag kaum bewegt

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 119,56 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 119,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 119,96 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 119,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,72 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 57.873 Aktien.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 143,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 22,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,87 EUR, nach 8,76 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 137,50 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent auf 78.845,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 18.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 30,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

